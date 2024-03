Ferrari | Vasseur: “Leclerc con pista libera aveva il passo delle Red Bull”

Secondo podio stagionale per la Ferrari grazie al terzo posto di Leclerc a Jeddah. Il pilota monegasco ha anche ottenuto il giro più veloce all’ultimo giro, dimostrando ancora una volta la bontà del progetto 676 e che riguarda la SF-24. La monoposto è ancora lontana dalla Red Bull RB20, il distacco è di 18 secondi al termine della gara (lo scorso anno 35, ndr), e questo vuol dire aver dimezzato lo svantaggio, esattamente come in Bahrain. C’è ancora tanto lavoro da fare, ma l’inizio è incoraggiante, e la Ferrari è di gran lunga la seconda forza in pista. Grandissima prova di Bearman, settimo all’esordio.

“Oggi Charles ha pagato il fatto di non avere pista libera nelle prime fasi di gara – ha detto Frederic Vasseur, team principal della Rossa. Dopo la sosta purtroppo ha perso tempo con Lando Norris e così non è riuscito a rimanere abbastanza vicino a Sergio Perez per provare ad approfittare della penalità di cinque secondi inflitta al messicano. Nel complesso la sua gara è stata solida e quando ha avuto via libera si è visto che riusciva a tenere il ritmo delle Red Bull al punto di far segnare il giro più veloce della corsa nel finale. Dobbiamo mettere sotto pressione i nostri rivali se vogliamo provare a batterli e oggi non ci siamo riusciti. L’aspetto positivo di giornata è il progresso fatto relativamente al degrado gomme, che è stato minimo”.

“Per quanto riguarda Oliver non ci aspettavamo niente da lui viste le tempistiche con le quali lo abbiamo messo in macchina. E invece ha gestito questi due giorni in maniera straordinaria, quasi fosse un veterano. Non ha avuto problemi in partenza e al pit stop, fasi che per lui erano del tutto nuove; è sempre stato calmo e preciso nei feedback per radio e ha preso confidenza con la vettura progressivamente al punto che nella parte finale della corsa è riuscito a tenere a bada due assi come Norris e Hamilton. È stato bello che Carlos ci abbia raggiunto in pista oggi, a poco più di 24 ore dall’operazione, e speriamo che sia in grado di gareggiare in Australia. Se non altro con quello che è successo questo weekend ora sappiamo che possiamo contare su un reserve driver pronto ad entrare in azione qualora ce ne sia bisogno”.