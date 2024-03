F1 | Ferrari, un sabato positivo a Jeddah

F1 GP Arabia Saudita Ferrari – Si corre sulla Jeddah Corniche. La temperatura dell’aria è 25 gradi, 31 quella dell’asfalto.

Partenza. Charles con gomme Medium alla partenza tiene la seconda posizione al pari di Oliver che resta undicesimo con mescola Soft.

Giro 3. Sergio Perez supera Charles per la seconda posizione.

Giro 7. Lance Stroll nelle barriere. Safety Car. Si fermano quasi tutti per montare gomme Hard ma Charles non riesce a superare Perez al box perché trova traffico in uscita. Non si sono fermati Lando Norris, Lewis Hamilton e Nico Hulkenberg. Charles è quinto, Oliver 12° (ma virtualmente in zona punti).

Giro 10. Oliver supera Yuki Tsunoda e due giri dopo anche Guanyu Zhou. Ora è decimo.

Giro 15. Charles supera Hamilton per la quarta posizione.

Giro 21. Oliver supera Hulkenberg e sale in nona posizione.

Giro 27. Charles supera Norris per la terza posizione.

Giro 37. Hamilton e Norris si fermano e Oliver sale settimo.

Finale. Non succede più nulla in classifica anche se Charles si prende il punto per il giro più veloce. Oliver è splendido settimo al debutto. Bravissimo!