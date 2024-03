F1 | Verstappen fa due su due: gli highlights della gara a Jeddah [VIDEO]

F1 GP Arabia Saudita – Vi riportiamo gli highlights dell’ultimo Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Al termine di una gara letteralmente dominata, Max Verstappen si è aggiudicato la seconda vittoria della stagione, lasciandosi alle spalle l’altra Red Bull di Sergio Perez e la Ferrari di Charles Leclerc, brava a massimizzare il risultato ed a confermare i passi in avanti sul fronte performance messi già in mostra la scorsa settimana a Sakhir.

A ridosso del podio si è classificato un ottimo Oscar Piastri, veloce per l’intera durata della corsa, seguito a ruota da Fernando Alonso, George Russell e dalla sorpresa Oliver Bearman, bravo a portare la propria SF-24 in zona punti al debutto con la Ferrari (l’inglese ha sostituito Carlos Sainz, costretto allo stop per un intervento d’urgenza all’appendice). Ottava e nona piazza per Lando Norris e Lewis Hamilton, mentre a chiudere la graduatoria dei top dieci la Haas di Nico Hulkenberg. Appuntamento tra due settimane a Melbourne per il GP d’Australia.