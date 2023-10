Ferrari | Vasseur contesta l’utilizzo delle soft nella Sprint

La Sprint Race della Ferrari in Qatar è stata più che negativa. La Scuderia di Maranello ha provato a giocare il jolly della gomma soft, ma è stata chiaramente la scelta sbagliata, avendo questa mescola davvero poca vita in configurazione gara sul tracciato di Losail. Sainz e Leclerc quindi, nonostante le Safety Car, hanno faticato tantissimo nel finale, e sono stati passati da coloro che avevano scelto le medie. Sesta e settima posizione per i due piloti vestiti di rosso, ma il monegasco è stato anche penalizzato per aver violato più volte i maledetti track limits, perdendo di fatto i due punti conquistati in pista.

“Per prima cosa congratulazioni a Max Verstappen e alla Red Bull per il titolo conquistato – ha detto Fred Vasseur, team principal della Ferrari dopo la Sprint. Per quanto riguarda la nostra gara, chiaramente la decisione di partire con gomme soft non si è rivelata azzeccata. Diverse fasi di Safety Car ci hanno aiutato, altrimenti sarebbe andata anche peggio, e di fatto la corsa di oggi è stata all’insegna del limitare i danni. Abbiamo portato a casa qualche punto e ora ci concentriamo sul Gran Premio di domani, quando si assegnano i punti pesanti e in cui vogliamo fare meglio. Per tutti i team i 19 giri odierni sono preziosi perché ci permettono di avere dati importanti da analizzare relativamente al comportamento delle gomme. Cercheremo di farne tesoro in funzione della gara”.