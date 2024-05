F1 | Verstappen sul futuro: “I soldi non sono importanti”

Max Verstappen sarà legato alla Red Bull da contratto fino al 2028 ma dall’inizio di questa stagione si sono fatte più insistenti le voci su un probabile divorzio anticipato. All’olandese non piace il clima che si è creato nel team dopo l’indagine che ha coinvolto Horner e le lotte di potere con Helmut Marko. Infine, l’uscita di Adrian Newey potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso. Si è parlato di un’offerta da capogiro fatta da Mercedes al tre volte iridato ( 150 milioni di euro all’anno) ma intervistato ieri dai media a Miami, Verstappen ha ammesso che per lui non è importante avere il conto in banca faraonico se poi non hai una macchina competitiva. Ed ha negato l’offerta di cui abbiamo menzionato poc’anzi.

“Alla fine, anche se si parla di 150 milioni, non è questo il fattore determinante. Sono contento di quello che sto già guadagnando, è una questione di prestazioni”.

L’olandese è il favorito per il titolo 2024 e molto probabilmente anche per il 2025, dal momento che cambierà tutto solo nel 2026. Se dovesse lasciare Red Bull per Mercedes, probabilmente il quinto titolo mondiale sarebbe difficile da raggiungere.

“Mi conosco e diventerei piuttosto scontroso se dovessi lottare per una quarta o una quinta posizione. Alla fine, contano le prestazioni e anche Toto lo sa. Il mio futuro è all’interno della Red Bull in questo momento”.

Alla domanda se ritenesse strano che Wolff continuasse a corteggiarlo pubblicamente come potenziale sostituto di Lewis Hamilton, ha risposto: “No, perché penso che tutti dovrebbero sempre essere ottimisti e fiduciosi nelle cose. Ma al momento posso dire che voglio rimanere con la squadra perché credo nel progetto che abbiamo con tutte le persone coinvolte. Tuttavia, nello sport ma anche nella vita, non sai cosa accadrà in futuro”.