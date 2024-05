Ferrari | Sainz: “Mai un problema con Leclerc in questi quattro anni insieme”

Carlos Sainz arriva a Miami dopo un weekend abbastanza particolare in Cina. Nonostante i risultati finali non siano stati soddisfacenti, sia per quanto riguarda la Sprint Race che la gara principale, il pilota della Ferrari si è comunque divertito nel weekend asiatico, parlando anche della lotta avuta con Leclerc, definita sì dura, ma comunque corretta. Lo spagnolo infatti ci tiene a sottolineare come il rapporto col compagno di squadra sia comunque ottimo, nonostante qualche diatriba che in pista può sempre succedere, dopodiché concentrazione massima per il prossimo weekend, nel quale la SF-24 dovrebbe comportarsi meglio rispetto a due settimane fa a Shanghai.

“Dall’Australia Red Bull, McLaren e Mercedes sono migliorate – ha detto Sainz. Quindi, le piste che due o tre gare fa potevano sembrare buone per noi, adesso possono essere più difficili perché gli altri hanno avuto sviluppi. La nostra macchina però dovrebbe comportarsi meglio qui a Miami rispetto a quanto visto in Cina. A Shanghai mi sono divertito molto nelle due gare: abbiamo avuto una lotta dura ma corretta, mantenendo una piccola distanza e sarà così anche in futuro, perché non ci sono mai stati problemi tra me e Charles in quattro anni insieme”.