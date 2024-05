Ferrari | Leclerc: “Difficile portare le gomme in temperatura a Miami”

Charles Leclerc è arrivato carico all’appuntamento di Miami, sesta prova del mondiale 2024 di Formula 1. Nelle ultime settimane la Ferrari ha affondato il colpo per mettere a segno l’acquisizione delle prestazioni di Adrian Newey nel prossimo futuro, e il primo passo è stato l’annuncio della rescissione dalla Red Bull. Ora però bisogna parlare anche della pista, perché c’è un weekend importante da affrontare per la Scuderia di Maranello, di azzurro vestita per questo fine settimana particolare.

Il monegasco ammette le difficoltà nei tratti lenti, e Miami sarà quindi un banco di prova fondamentale sotto questo punto di vista, come per quel che riguarda il warm-up della gomma specialmente in qualifica, altro tallone d’Achille di Charles quest’anno. Certo, la Sprint Race e quindi la sola ora di prove libere non aiuta per nulla, ma questo al momento passa in convento.

“E’ un altro weekend Sprint, questo vuol dire che avremo ancora pochi giri a disposizione come in Cina – ha detto Leclerc. Abbiamo fatto fatica nelle curve lente a Shanghai, qui ce ne sono un po’ di più quindi abbiamo visto cosa possiamo fare di meglio, vedremo se questo ci aiuterà oppure se gli sviluppi futuri saranno necessari per migliorare questo punto debole della macchina. E’ una pista nella quale è difficile portare le gomme in temperatura specialmente nel giro secco, ma è una caratteristica del vecchio asfalto, perché quest’anno è cambiato e quindi avremo altro da imparare nelle libere, ma se dovesse fare caldo saremmo sicuramente agevolati”.