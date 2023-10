Formula 1 | Alpine, Ocon fuori nella Sprint in un incidente con Perez e Hulkenberg

Sprint Race senza punti per l’Alpine. In Qatar, Gasly ha chiuso la mini gara del sabato in nona posizione, mentre Ocon, autore di una buona prima parte, è stato coinvolto in un incidente con Perez e Hulkenberg, nel quale lui sembra il principale responsabile. Un ritiro amaro anche perché il francese era stato autore di una bella prestazione fino a quel momento nonostante l’utilizzo della gomma soft, che ormai abbiamo capito essere stato improprio, e crediamo che oggi nessuno si azzarderà ad usare le rosse nel corso della gara principale.

“E’ stato un sabato impegnativo per tutti noi – ha detto Gasly. Abbiamo optato per le soft e purtroppo non hanno funzionato: è stata una scelta difficile, anche se la griglia è stata divisa tra questa mescola e quella media e pensavo fosse la soluzione migliore viste anche le prestazioni di Fernando e delle Ferrari, molto vicine a noi. La gara, quella vera, sarà impegnativa, perché dovremo valutare attentamente la scelta degli pneumatici, non solo per quanto riguarda noi, ma anche gli altri, e trovare la strategia migliore. Potrebbero esserci grandi opportunità e daremo il massimo per essere nella mischia così da conquistare un ottimo risultato”.

“L’inizio della Sprint è stato buono – ha dichiarato Ocon. Ho recuperato tre posizioni nei primi giri, poi però ho rallentato per via del degrado delle soft, e la gara si è conclusa prematuramente quando mi sono trovato fianco a fianco con Sergio e Nico. Ho sentito un contatto con la mia gomma posteriore destra e sono finito nella ghiaia, è uno sfortunato incidente di gara. Adesso pensiamo alla gara, cercheremo di raccogliere punti preziosi”.