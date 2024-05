F1 | Verstappen sull’addio di Newey: “Nessun dramma, Red Bull forte anche senza di lui”

Quello che sta per cominciare è il primo weekend di Formula 1 dopo l’addio annunciato di Adrian Newey alla Red Bull. Il genio inglese si occuperà di altro all’interno dell’azienda austriaca fino alla primissima parte del 2025, e sembra soltanto questione di ore, forse pochi giorni, prima che venga annunciato qualcosa sul suo futuro. Il riferimento ovviamente è sul suo più che possibile passaggio in Ferrari. Max Verstappen, tre volte campione del mondo, come al suo solito si è concesso ai media nel giovedì di Miami, replicando un po’ quanto accaduto in Arabia Saudita, quando per una quarantina di minuti rispose senza alcun problema ad ogni domanda nel bel mezzo della bufera scatenata dall’affaire Horner. Il pilota olandese, ovviamente, è stato interrogato sull’addio di Newey.

“Avrei preferito che rimanesse con noi – ha detto Max. So che vista dall’estero, la sua partenza può sembrare drammatica per il nostro team, ma conoscendo la struttura della squadra non c’è niente di drammatico. E’ stato importantissima per la storia della Red Bull, ma nel tempo il suo ruolo è cambiato: non dico che non stesse facendo nulla per la nostra causa, ma diciamo che il suo ruolo si è evoluto, e poi in questi anni tante persone con grandi capacità hanno rafforzato il team. Lui è una persona brillantissima, intelligente e quando gli parli della vettura è capace di immaginarsi alla guida, ma ho molta fiducia nelle capacità del nostro gruppo tecnico, e sono sicuro che rimarrà molto forte anche senza Adrian, lo hanno dimostrato in questi anni”.

Verstappen: “La decisione di Newey va rispettata”

“Se una persona come Newey dice che vuole una sfida diversa, va assolutamente rispettato, va bene lo stesso. Gli ho scritto, dicendogli che se sente di dover andare da qualche altra parte, è giusto che lo faccia, anche perché tra noi c’è davvero un grande rispetto. Comunque, la sua partenza potrebbe non essere così negativa: nulla contro Adrian, ci mancherebbe altro, ma a volte vediamo, anche in altri sport magari, che quando in un team si creano delle opportunità lavorative vengono promossi dei giovani talenti. Sono certo che non ci sarà mai e poi mai un altro Adrian Newey, ma probabilmente sarebbe noioso se tutti fossero come lui”.