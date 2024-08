Ferrari | Vasseur: “C’è da lavorare per ottimizzare l’assetto”

Venerdì di prove libere particolarmente complicato per la Ferrari. Ci si aspettava una SF-24 in difficoltà a Zandvoort, e obiettivamente le attese sono state rispettate, quantomeno nella prima giornata di lavoro in Olanda. Leclerc ha chiuso in nona posizione a sette decimi da Russell, primo con una Mercedes sempre più in forma. E’ andata ancora peggio a Carlos Sainz, il quale non ha preso di fatto parte alla seconda sessione per un guasto al cambio avvertito nel corso dei primi giri. Un vero peccato, anche perché lavorare con una sola macchina in un tracciato non proprio amico, come asserisce il team principal Frederic Vasseur, non è certamente l’ideale. Ma attenzione, nulla è perduto, anche se bisognerà guadagnare diversi decimi per entrare nella lotta alle prime posizioni in griglia di partenza.

“Si deve sempre lavorare tanto il venerdì, anche quando sei in forma – ha detto Vasseur a Sky. Sappiamo come il circuito di Zandvoort sia complicato, perché è tutto un seguito di curve veloci, e quando sbagli una di esse, paghi a caro prezzo la percorrenza delle curve successive. C’è da lavorare per ottimizzare l’assetto, ma abbiamo lavorato con una sola macchina visto il problema di Sainz, ed è un peccato perché così è più difficile migliorare. Non è l’ideale, perché le PL1 erano sul bagnato e abbiamo perso un’altra sessione, ma con condizioni buone nelle PL3 ci sono le possibilità di migliorare”.

“Prendiamo gli aspetti positivi: Charles ha fatto tanti test in simulazione gara e questo darà i suoi frutti, ma Zandvoort è complicata, quindi piccole differenze possono permetterti di fare grossi passi in avanti. Aspettare Monza per tornare in lotta? No, siamo qui e dobbiamo fare bene in Olanda. L’anno scorso è stato il nostro weekend più difficile, ma bisogna concentrarsi per fare il massimo bottino di punti possibili, Monza sarà un’altra storia e spero che saremo in una condizione migliore”.