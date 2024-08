Formula 1 | Hulkenberg contro le barriere nelle libere del pomeriggio a Zandvoort [VIDEO]

Formula 1 GP Olanda Haas – Pomeriggio difficile per Nico Hulkenberg a Zandvoort, sede del prossimo Gran Premio d’Olanda di Formula 1. Dopo i buoni risultati ottenuti in mattinata con una Haas apparsa competitiva sul tortuoso tracciato di Zandvoort, il tedesco è incappato in un’uscita di pista che non gli ha permesso di completare il programma di lavoro previsto per il pomeriggio. Un episodio negativo che il pilota della scuderia statunitense dovrà lasciarsi alle spalle in vista delle prove libere e delle qualifiche di domani. Bene invece Kevin Magnussen: il danese è apparso competitivo sia sul giro secco che sul passo gara, ed è pronto a giocarsi carte importanti per il prosieguo di questo fine settimana.

Hulkenberg finisce contro le barriere a Zandvoort

“È stato un bloccaggio del posteriore molto inaspettato e improvviso, che non avevo previsto né mi aspettavo in quel modo. Sicuramente è stata una raffica di vento a cogliermi di sorpresa; avevo applicato un po’ più di pressione sul freno rispetto a prima, ma non ho frenato più tardi. Ero al limite, e altre due o tre circostanze hanno fatto sì che superassi quel limite, rendendo la situazione piuttosto drammatica. Fortunatamente, l’impatto non è stato grave e i danni sono stati minimi, ma ovviamente il tempo perso è il prezzo che dobbiamo pagare. Il centro gruppo – o il secondo gruppo in cui ci troviamo – sembrava molto compatto, quindi siamo sicuramente in lotta, ma mi sono complicato la vita con meno tempo di preparazione.”

Magnussen promuove la Haas

“Le condizioni non sono necessariamente rappresentative, dato che la FP1 era bagnata, ma siamo riusciti a fare qualche giro sull’asciutto, anche se la pista era ancora un po’ umida. La FP2 è andata bene; avevo un buon passo e un buon feeling con la macchina, quindi è positivo. Oggigiorno i distacchi sono così ridotti che se qualcuno gira con cinque o dieci chili di carburante in più o in meno, l’intera situazione cambia, quindi rimango sempre cauto. Rispetto all’anno scorso, questa macchina è piuttosto diversa in alcune aree, e sento sicuramente un miglioramento. Ci sono ancora aspetti che vogliamo migliorare, ma è normale.”