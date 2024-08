Formula 1 | GP Olanda, Albon soddisfatto del comportamento della Williams a Zandvoort

Formula 1 Williams GP Olanda – 10° e 15° posizione per Alexander Albon e Logan Sargeant nel venerdì di libere a Zandvoort, teatro del prossimo Gran Premio d’Olanda di Formula 1. Dopo la prima giornata di attività, i due piloti hanno promosso il comportamento generale della monoposto, la quale si è rivelata veloce e competitiva in tutte le condizioni di utilizzo. L’obiettivo, adesso, sarà quello di affinare il pacchetto in vista della qualifica, estremamente importante questo fine settimana, e della gara. Domani, ricordiamo, la pioggia potrebbe scombussolare le carte e regalare al team inglese una ghiotta occasione, anche in considerando dell’ottimo passo espresso questa mattina in condizioni di pista umida.

Albon dopo le libere a Zandvoort

“Entrambe le sessioni di oggi sono andate bene, anche se la FP1 è sembrata un po’ più positiva mentre stavamo familiarizzando con il nostro nuovo pacchetto aerodinamico e gli aggiornamenti. Tutto sembra essere in linea con le nostre aspettative, e la macchina non si comporta in modo drasticamente diverso, ma questo era ciò che ci aspettavamo. Stiamo lavorando su piccoli miglioramenti, ma penso che abbiamo bisogno di un po’ più di velocità, e ci sono sicuramente alcune aree che sappiamo necessitano di interventi. Dopo la pausa estiva, il problema principale è sentirsi un po’ arrugginiti, e con il vento, la pioggia e un tracciato stretto e sabbioso, si tratta solo di ritrovare il giusto ritmo”.

Sargeant e il punto dopo il venerdì

“È difficile capire come stiano funzionando gli aggiornamenti con un vento così forte, che rende la guida imprevedibile e complicata. Oggi è stato davvero un giorno per scrollarsi di dosso la ruggine e ritrovare confidenza con la macchina dopo la pausa estiva, e ci siamo riusciti. Ci sono sicuramente alcuni aspetti da migliorare domani, ma abbiamo completato la maggior parte del lavoro che dovevamo fare. C’è sempre un’opportunità, quindi ci concentreremo su noi stessi e cercheremo di mettere insieme la migliore macchina possibile in vista delle qualifiche”.