Ferrari | Vasseur ammette: “Temevo per Leclerc”

La Ferrari ha conquistato la prima fila grazie alla bellissima prestazione di Charles Leclerc, che su una pista avversa alle caratteristiche della SF-23 ha tirato fuori un giro stellare, uno dei suoi insomma, portandosi soltanto a un decimo da Verstappen. Un risultato che sicuramente dà fiducia alla Scuderia di Maranello in vista dell’ultima gara di domani e che deciderà chi tra la Rossa e la Mercedes arriverà al secondo posto nel campionato costruttori. E’ andata malissimo a Sainz, fuori in Q1 e soltanto sedicesimo.

“Oggi la qualifica è stata così serrata che poteva succedere di tutto, al punto da temere che, dopo Carlos, anche Charles avrebbe potuto non arrivare in Q3 – ha ammesso Frederic Vasseur, team principal della Ferrari. Il giro di preparazione era molto importante e nella seconda parte della sessione abbiamo trovato l’approccio giusto riuscendo finalmente a fare le cose come volevamo. Charles ha avuto a disposizione solo un set di gomme Soft nuove in Q3, dato che aveva dovuto usarne uno extra in Q1, ma proprio nella fase decisiva ha piazzato uno dei suoi giri super. Ora per noi si tratta di fare un lavoro migliore di quello di Mercedes in gara. Non possiamo prevedere con certezza cosa accadrà, ma penso che abbiamo il ritmo per giocarcela. Dobbiamo segnare punti con entrambe le vetture, quindi dovremo essere aggressivi in termini di strategia con Carlos. Purtroppo con lui siamo usciti tardi dai box e così si è ritrovato nel traffico non riuscendo a preparare bene il giro. Crediamo però che domani possa risalire la classifica, la macchina sembra abbastanza consistente in configurazione gara e possiamo essere fiduciosi di poter fare bene nella nostra lotta per il secondo posto in campionato. Come sempre dovremo soltanto restare concentrati su noi stessi”.