Formula 1 | Red Bull: Perez disastroso in quinta fila ad Abu Dhabi

Disastro per Sergio Perez, nono ad Abu Dhabi in una Q3 che lo ha visto protagonista in negativo con un paio di tentativi ben al di sotto delle possibilità della sua Red Bull. Tra lunghi e track limits, il messicano non è riuscito a mettere insieme un giro pulito, e domani scatterà quindi dalla quinta fila nell’ultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Checo crede che il podio sia ancora possibile, ma molto probabilmente non vede l’ora di mettersi alle spalle una stagione che lo vede secondo nel mondiale piloti solo ed esclusivamente per la forza della RB19.

“Le cose stavano andando bene – ha ammesso Perez. Sono stato molto competitivo in Q1 e Q2, ma alla fine non sono riuscito a mettere insieme un giro e il fatto che sia stato cancellato ha soltanto peggiorato le cose. E’ stato un disastro con il primo set di gomme, ho avuto un problema di guidabilità, poi sono andato oltre i track limits. Domani punterò al podio, ma non ci sono molte informazioni sul comportamento della vettura in configurazione gara, e come dico sempre può succedere di tutto”.