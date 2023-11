Mercedes | Russell deluso per il quarto posto in qualifica

Non è del tutto soddisfatto George Russell, quarto nelle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi, ma si aspettava qualcosa in più vedendo i risultati delle prove libere 3. Il pilota della Mercedes lamenta il fatto di non aver sfruttato al massimo il potenziale della vettura, e si aspettava quantomeno una prima fila, ma evidentemente con il calar della sera, la W14 ha faticato un po’ più del previsto. Il podio comunque resta alla portata, e il focus è tutto sulla lotta con la Ferrari per il secondo posto nel mondiale costruttori.

“Prima di questo weekend avremmo firmato per un quarto posto in qualifica – ha detto Russell. Dopo le prestazioni nelle libere di oggi, nelle quali siamo stati i più veloci sul giro secco, siamo migliorati di soli sei decimi, e considerando la temperatura più bassa della pista e il minor quantitativo di carburante, non siamo riusciti a massimizzare il risultato, e per questo sono deluso. Voglio chiudere la stagione alla grande, e questo vuol dire salire sul podio e ottenere più possibili per il campionato costruttori, è un risultato possibile da conquistare. Sono sicuro che Lewis farà progressi domani”.