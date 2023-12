Ferrari, Sainz assicura: la nuova vettura molto diversa al simulatore

La Ferrari per il 2024 ha obiettivi molto chiari: migliorare sul passo gara, riuscire ad utilizzare al meglio le gomme e trovare costanza di rendimento. A Maranello hanno lavorato su questo e Carlos Sainz – vincitore del GP di Singapore nel 2023 – ha ammesso che la nuova vettura, progetto 676, è molto diversa dalla SF23 nel comportamento al simulatore.

Ovviamente questo è solo un indizio, come spiegato dal pilota spagnolo, il quale aspetta di guidare la monoposto in pista con il carico di benzina per capire se la Rossa avrà risolto i problemi di passo gara e di degrado gomme. La Ferrari nel 2023 è stata molto altalenante, velocissima in qualifica, competitiva anche in gara su certe piste, ma fin troppo lenta su altri tipi di circuito, ovvero quelli che presentano curve più veloci, dove conta avere tanto carico aerodinamico. I tecnici, secondo Carlos, dovranno anche avere il coraggio di sacrificare qualche punto di forza della SF23 per avere una monoposto più completa e adatta a tutte le piste.

“La nuova auto al simulatore si comporta molto diversamente dalla SF23 – le parole di Sainz a Motorsport.com -. Ma finché non gireremo con il pieno di carburante e non metteremo le gomme sull’asfalto non sapremo mai se abbiamo risolto i problemi di degrado delle mescole e se abbiamo trovato più costanza nel ritmo di gara. Per ora possiamo solo lavorare sodo in galleria del vento e al simulatore. La nostra priorità è capire perché siamo molto forti in alcune aree, come velocità massima e curve lente, e molto deboli in altre, come le curve veloci. Cerchiamo costanza per evitare questa altalena di performance da una pista all’altra”.

