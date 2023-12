Rispetto ad un 2022 che nonostante le difficoltà della Mercedes lo vide spesso brillare, con la vittoria tra l’altro nel GP del Brasile, il 2023 di George Russell è stato ben più complicato. Il giovane pilota inglese ha accusato non poco il confronto con Lewis Hamilton, pagando un ritardo in classifica di 59 punti dal sette volte campione del mondo, e dando l’idea di non riuscire a tenere lo stesso rendimento.

A peggiorare il quadro si sono messi problemi di affidabilità – tra cui Australia, Canada e Brasile – e opportunità mancate come a Singapore, quando l’inglese nel tentativo di guadagnare sui primi è andato a muro vanificando una buona gara. Nel complesso quindi un anno frustrante, da lasciarsi alle spalle.

“Quella che si è chiusa è stata una stagione strana, spesso avevamo tanto ritmo ma non abbiamo capitalizzato – le parole di Russell riportate da racingnews365 -. Dobbiamo capire come mai è andata così, abbiamo gettato all’aria troppe opportunità. E’ stata una stagione difficile, penso che dobbiamo impegnarci affinché tutto funzioni, se fai tutto bene anche la fortuna viene dalla tua parte. Non credo molto a queste cose, la fortuna te la crei, noi dobbiamo essere più veloci e saremo anche più fortunati”.