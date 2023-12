E’ morto il giornalista Alberto Antonini

Apprendiamo con profonda tristezza della scomparsa del collega Alberto Antonini, storico giornalista della Formula 1, stroncato da una malattia al sangue all’età di 62 anni. Nato a Imola, Alberto è stato una colonna portante di Autosprint prima, e nel biennio 2013/2014 ha anche collaborato con Sky. Nella stagione successiva passa alla Ferrari come responsabile della comunicazione, e lo sarà fino alla fine del 2018, prima di rileggerlo con piacere su Formula Passion, dove ultimamente, purtroppo, la malattia lo ha costretto a smettere di scrivere per dedicarsi totalmente alla sua salute. Una notizia tristissima e che lascia tutti senza parole, avendolo incontrato fino a pochi mesi fa nel posto che più amiamo, il paddock. Lascia la moglie Barbara, alla quale va tutto l’affetto di Motorionline in questo momento straziante.



