Ferrari | Prima vittoria in Formula 1 per Frederic Vasseur

La vittoria di Carlos Sainz a Singapore segna anche il primo successo in Formula 1 per Frederic Vasseur come team principal. Visti i presupposti di una stagione molto complicata, sembrava impossibile per la Ferrari ottenere un’affermazione in questo nefasto 2023. Eppure negli ultimi mesi si è lavorato tantissimo a Maranello per permettere ai piloti di avere a disposizione una vettura più competitiva, pensando anche in ottica prossima stagione. La gara di Marina Bay ha ridato gioia ai tifosi della Rossa, e ha permesso anche al manager francese di salire sul podio per la prima volta da vincitore.

“E’ una bellissima sensazione – ha detto Vasseur a Sky. Arriva dopo una prima parte di stagione molto difficile e sono più che contento di questa vittoria. E’ un risultato più inatteso rispetto a quanto fatto a Monza, ma sono più che soddisfatto e Carlos è stato eccezionale nella sua gestione, grazie a lui e al team. La strategia era quella di mettere due macchine davanti all’inizio, e per questo siamo partiti con le soft con Charles, poi c’è stata la Safety Car e lui ha trovato traffico perdendo purtroppo due posizioni. Sapevamo di fare 40 giri con le hard, perciò era importante gestire le gomme piuttosto che accumulare vantaggio, e Carlos lo ha fatto molto bene per tutta la gara. La Mercedes aveva un set di medie in più di noi ed eravamo a rischio di un’eventuale Safety Car, ma il passo era sufficiente per farli rimanere dietro, non con grande margine, ma ci siamo riusciti”.

“Carlos ha tenuto bene il controllo della gara, ha capito che per tenere Norris in seconda posizione bisognava dargli il DRS e lo ha fatto per gli ultimi dieci giri quando stavano arrivano Lewis e Russell, ha fatto le scelte migliori possibili. Guardando la prima parte di stagione, siamo andati meglio nelle piste ad alta velocità rispetto a quelle simili a Singapore, soffrivamo parecchio, ma conta più la temperatura e la gestione delle gomme, e abbiamo fatto un ottimo lavoro. Da Monza, Carlos va meglio sin dalla prima sessione e ci aiuta a costruire il ritmo per tutto il weekend. Con due piloti così non possiamo che essere positivi. Abbiamo fatto dei passi in avanti a Zandvoort, nonostante il fine settimana difficile, perché sono state capite molte più cose sulla vettura. Suzuka sarà un altro weekend e si ripartirà da zero, oggi non siamo campioni del mondo, facciamo solo un passo avanti che va goduto, perché facciamo questo lavoro per vincere, ma la prossima settimana resettiamo tutto”.