Mercedes | GP Singapore, Russell butta via una possibile vittoria e va contro il muro

E’ molto deluso George Russell per la sua prestazione a Singapore. Il pilota della Mercedes, montando il secondo set di gomme medie nuove, ha avuto la grossa chance di rimontare e giocarsi la vittoria con Sainz. Dopo aver superato senza troppi problemi Leclerc, l’inglese non è riuscito a fare lo stesso con Norris, trainato dallo spagnolo della Ferrari per non permettergli il sorpasso in zona DRS. Preso forse dalla foga, all’ultimo giro George ha toccato il muro con l’anteriore destra ed è andato a sbattere, senza conseguenze, ponendo fine alla sua domenica. Una delusione enorme, da una possibile vittoria, a un ritiro certamente amarissimo.

“Mi mancano le parole – ha detto Russell a Sky. Siamo arrivati vicinissimi alla vittoria: mi sono affiancato a Lando, e se l’avessi passato in quell’occasione, avrei vinto la gara al 100%. E’ stata una domenica molto lunga e durissima sotto l’aspetto fisico, ma commettere un errore così per uno o due centimetri, quando sei così al limite, ne paghi le conseguenze, quindi al momento non ho molto altro da dire”.