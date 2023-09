F1 | Aston Martin, disastro per Alonso, ultimo a Singapore

Fernando Alonso può consolarsi oggi con un nuovo record, conquistato però in una gara da dimenticare. L’Aston Martin tocca il fondo nel weekend di Singapore, il primo fuori dalla zona punti in questa stagione. Fernando, settimo al via, riesce a mantenere la posizione al via, ma le temperature non sono clementi con le sue gomme e, all’entrata dei box, c’è un bloccaggio e la AMR23 va lunga sulla linea di entrata ai box. Fernando guadagna 5 secondi di penalità; si ritrova coinvolto in una lotta con Perez, e al momento del sorpasso viene invece beffato non solo dal messicano, ma anche dalle due Alpine. Alla sosta sconta la penalità e, a causa di un problema alla posteriore destra, perde posizioni e taglia il traguardo per ultimo.

“E’ stata una serata decisamente tosta: è andato tutto storto. E’ bello che sia accaduto tutto in una volta, e non dimentichiamo che è la nostra prima gara della stagione fuori dalla zona punti – precisa l’asturiano – siamo arrivati qui peni di speranze, ma Singapore è unica, tutto dipende dalle temperature delle gomme e forse noi siamo andati un po’ troppo oltre. Ci sono tante cose che dovremo esaminare in questo weekend, c’è tanto su cui possiamo migliorare. Lasciamoci tutto alle spalle e concentriamoci su Suzuka“.