Ferrari | Magia di Leclerc a Zandvoort: “Sono molto sorpreso. Monza? Non voglio illudere”

Charles Leclerc ha conquistato un meritatissimo podio nel Gran Premio d’Olanda, regalando alla Ferrari un risultato importante su un circuito dove la SF-24 ha faticato per tutto il weekend. Partito dalla sesta posizione, il pilota monegasco ha saputo sfruttare al meglio ogni opportunità in gara considerando le difficoltà che la squadra ha affrontato a Zandvoort. La gara di Leclerc è stata un capolavoro per quanto concerne la difesa nell’ultimo stint: dopo una buona partenza, è riuscito a risalire la classifica con l’undercut, mantenendo un ritmo costante e competitivo.

La vera sfida è arrivata nella seconda metà della gara quando Oscar Piastri, al volante di una McLaren veloce, tanto da essere la vettura più performante in pista, ha iniziato a mettere pressione su Leclerc. Nonostante la superiorità della vettura dell’australiano, Charles si è difeso in maniera impeccabile. Il monegasco è riuscito ad andare oltre i problemi della vettura sul tracciato olandese, anche se il ritmo gara dimostrato oggi è stato una vera e propria sorpresa. Considerando le dichiarazioni di ieri del #16, quando asseriva che per andare sul podio ci volesse un miracolo, la prestazione di oggi non era affatto aspettata, e lo stesso Leclerc è sembrato contento di un terzo posto, cosa rara di questi tempi.

“Sono molto sorpreso – ammette Charles. Per questo ieri parlavo di miracolo: è certamente tutto molto bello, ma dobbiamo capire perché sia andata così. I miracoli non arrivano per caso, non ci credo. Abbiamo fatto qualcosa di buono con la macchina, ma bisogna comprendere cosa ci ha permesso di fare bene oggi e di soffrire in qualifica. La differenza è enorme: ieri eravamo a nove decimi dalla McLaren, oggi a tre decimi al giro. È sempre un divario importante, ma siamo andati meglio del previsto”.

“Abbiamo tre giorni prima di Monza per capire questa differenza. Far sognare i tifosi per Monza? Non voglio farli sognare troppo per poi deluderli: realisticamente oggi è stata una bella sorpresa, ma per Monza vuol dire poco perché sono due tracciati molto diversi. Spero che la performance del prossimo sabato sarà migliore rispetto a quella di ieri. Avremo degli aggiornamenti che spero ci aiuteranno ad avvicinarci di più alla McLaren. Dopo il venerdì di Monza potrò dire di più sui tifosi, se possono sognare oppure se sarà meglio essere cauti”.