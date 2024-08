Ferrari | Anche Sainz impressiona a Zandvoort: “I tifosi saranno felici della nostra prestazione”

La Ferrari esce dal Gran Premio d’Olanda con un risultato che va oltre le aspettative della vigilia, grazie non solo al podio di Charles Leclerc, ma anche al solido quinto posto di Carlos Sainz. Lo spagnolo, partito decimo dopo una qualifica deludente, ha saputo ribaltare la situazione in gara, mostrando un ritmo competitivo che gli ha permesso di risalire la classifica. Sin dalle prime fasi, il pilota madrileno ha dimostrato di avere un gran passo, riuscendo a superare le due Mercedes e la Red Bull di Sergio Perez. Una dimostrazione di forza che non solo ha permesso a Sainz di avvicinarsi alle posizioni di vertice, ma ha anche messo in luce inaspettatamente le potenzialità della SF-24.

Sainz ha condotto una gara perfetta, sfruttando ogni occasione per guadagnare terreno. In un circuito come quello di Zandvoort, dove i sorpassi sono notoriamente complicati, è riuscito a mantenere un ritmo elevato e costante, mettendo anche una minima pressione sulla McLaren di Oscar Piastri. E’ certamente un segnale incoraggiante per la Ferrari, soprattutto in vista del prossimo appuntamento a Monza. Leclerc e Sainz arriveranno a Monza con rinnovata fiducia, consapevoli che, se la Ferrari riuscirà a confermare i progressi visti a Zandvoort, grazie anche agli aggiornamenti previsti, potrebbe essere una delle protagoniste davanti ai tifosi di casa. Il quinto posto di Sainz, unito al podio di Leclerc, rappresenta una base solida sulla quale mantenere un ottimo livello di competitività nelle prossime gare.

“E’ chiaro che per valutare un weekend si debba aspettare la gara – ha detto Sainz. Dopo le qualifiche di ieri eravamo tutti molto negativi, c’era gente depressa anche in Italia e anche io ero molto deluso delle prestazioni. Oggi il mondo sarà più felice e incoraggiato di quello che abbiamo fatto. La McLaren è un passo davvero grande davanti a tutti, e sono sorpreso di aver visto Charles battere Piastri, mentre io lo stavo per prendere alla fine. Lando era di un altro livello, sarà difficile da battere a Monza. Ma con gli altri saremo lì, tutto dipenderà da qualifiche e passo gara”.