F1 | Aston Martin, Alonso conquista un punto a Zandvoort

Zandvoort – Fernando Alonso conquista un punto nel Gran Premio d’Olanda. Lo spagnolo, ottavo alla partenza, si è trovato a lottare già in partenza con l’Alpine di Pierre Gasly, che ne aveva di più rispetto alle Aston Martin. Il muretto del team di Silverstone ritarda troppo la sosta dell’asturiano, che perde posizioni e si ritrova fuori dalla zona punti. Interessante la lotta con Albon, Gasly, Magnussen e Stroll verso la fine, ma Fernando ce la fa e si prende l’ultimo posto della top 10.

Alonso: “Non avevamo il passo per stare davanti”

“Sapevamo che i quattro top team si sarebbero presi le prime otto posizioni, per cui non ci restava che lottare per la nona e decima posizione. Purtroppo non avevamo il passo necessario e Pierre ha fatto meglio di noi, ci accontentiamo di un punto e di questo decimo posto. E’ stata una gara combattuta e dobbiamo capire come poter migliorare la vettura. Analizzeremo i dati, qui e al Campus, prima di tornare a lottare in Italia”.