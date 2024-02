Sta per iniziare l’ultimo mondiale di Carlos Sainz per la Ferrari. Il pilota spagnolo infatti non ha rinnovato il contratto con Maranello, e dal prossimo anno verrà sostituito da Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo. Lo spagnolo era presente in conferenza stampa quest’oggi, e ha parlato di come i test della scorsa settimana in Bahrain siano andati bene, con la SF-24 che finalmente dà buone sensazioni dopo i disastri dello scorso anno. Ovviamente, qualche domanda è stata posta anche per quanto riguarda il futuro.

Sainz: “Voglio un progetto che mi permetta di vincere il mondiale”

“Le pause invernali sono sempre più brevi, così come i test – ha detto Sainz in conferenza stampa. L’ultima gara di Abu Dhabi sembra sia stata corsa ieri. I test sono andati bene, siamo riusciti a completare tutto il programma che ci eravamo prefissati. Mi sento prontissimo per questa prima gara dell’anno: non so ancora cosa farò nel 2025, sceglierò l’opzione migliore per me e la mia carriera, ho la possibilità di decidere e analizzare tutte le opzioni disponibili, ma ho anche tutto il tempo per farlo, perché voglio un progetto che mi dia la possibilità di diventare campione del mondo. Io quest’anno darò il massimo, tutto me stesso per la Ferrari”.