Ferrari | Leclerc sbaglia in Q3: “Errore mio, il team ha fatto un buon lavoro”

Qualifiche negative per Charles Leclerc. Senza fare troppi giri di parole, il monegasco ha cannato l’ultimo tentativo in Q3, e domani scatterà quindi dalla terza fila, avendo preso il sesto posto grazie anche al giro cancellato a Piastri per aver superato i track limits. La Ferrari soffre tremendamente nel terzo settore, ma col cambio setup tra Sprint e qualifiche, qualcosa è migliorata. E’ lì però che il #16 ha perso la sua SF-24 nel giro finale, andando sulla ghiaia e quindi abortendo il suo ultimo tentativo.

“Provo sempre, ma oggi ho fatto troppo – ammette Leclerc. Solitamente paga, ma questa volta no: ho fatto curva 1 e 3 molto bene, ero due decimi più veloce e quindi ottimista, ma alla 4 sono andato lungo, mentre alla 6 ho fatto banzai, sperando tenesse ma sono andato nella ghiaia, poi sapevo che sarebbe stata difficile nel finale. In Q3 il primo tentativo con gomma usata è stato molto buono, il team ha fatto un buon lavoro, ma ho sbagliato io: mi dispiace soprattutto dopo gare difficili, avrei voluto fare un risultato migliore, il che significava forse terzo posto, ma comunque sempre meglio che settimo”.