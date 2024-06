Ferrari | Sainz in seconda fila in Austria: “Sarà una gara molto tirata”

Non avrebbe potuto fare di più Carlos Sainz nelle qualifiche di Zeltweg. Il pilota della Ferrari ha chiuso al quarto posto, e domani scatterà quindi dalla seconda fila al fianco di George Russell, terzo davanti a lui. Dopo i problemi ai freni avuti oggi nella Sprint, sono stati apportati dei piccoli cambi di setup sulle SF-24, e probabilmente questo ha aiutato lo spagnolo ad offrire una buona prestazione, pur essendo alle spalle non solo di McLaren e Red Bull, ma appunto anche della Mercedes. La speranza è che nella gara di domani vengano meno i guai tecnico/meccanici.

“E’ stata una qualifica positiva – ammette Sainz in mixed zone. Siamo stati sempre lì nei primi cinque, ma non è stata facile perché era veramente tirata, ma il giro in Q3 è stato pulito. Abbiamo fatto il massimo: la Mercedes sembra essere un attimo più veloce in gara e di pochi millesimi in qualifica, ma sarà una corsa molto tirata domani”.