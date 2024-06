F1 | Mercedes, Russell: “Sono molto contento, la macchina dà ottime sensazioni”

George Russell partirà dalla terza piazza dello schieramento nel Gran Premio d’Austria che scatterà domani alle ore 15. L’inglese, che ha concluso le qualifiche con il quarto tempo, ha beneficiato della penalità per track limits che ha colpito la McLaren di Oscar Piastri e dunque partirà dal lato pulito della pista. L’alfiere della Mercedes, commentando la prestazione della Stella, ha sottolineato la prova positiva che ha visto protagonista anche a Spielberg la W15.

“Sono molto contento – ha detto Russell al termine delle qualifiche – La macchina dà ottime sensazioni, Abbiamo avuto una bella battaglia: abbiamo battuto le Ferrari, siamo vicini alla McLaren, anche se Verstappen è molto avanti, la direzione è quella giusta”.

L’inglese, continuando con il proprio pensiero, ha aggiunto: “Abbiamo cambiato diverse cose, abbiamo cambiato il livello dell’ala e ci ha aiutato. penso che per domani possa aiutare dal punto di vista del degrado gomme. Sono contento di questa terza posizione, abbiamo compromesso un po’ le qualifiche in ottica gara però penso che la McLaren sia un pochettino più veloce rispetto a noi. Sono tre gare di fila che tra me e Lewis arriviamo in top 3, questa è una grandissima sensazione”.

Sulla gara di domani: “Le McLaren hanno lottato parecchio con Max nella Sprint Race, quindi spero possano lottare anche nella gara principale per beffarli e sfruttare le loro battaglie. L’importante è non compromettere la nostra gara in battaglia con gli altri e sfruttare il nostro passo, vedremo come andrà”.