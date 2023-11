Ferrari | Leclerc guarda già al 2024: “Spero di avere una buona macchina per vincere”

Charles Leclerc ha chiuso il mondiale in crescendo. Il pilota della Ferrari ha conquistato un altro podio, il sesto della stagione, il secondo consecutivo con un’altra bella prestazione. Su un tracciato che storicamente è nemico della Rossa, il monegasco ha provato a dare fastidio sin dai primi istanti a Max Verstappen, ma più di così non si poteva fare. C’è ovviamente tanta delusione per non aver battuto la Mercedes nella battaglia per il secondo posto nel mondiale costruttori, ma si guarda già al 2024, con Charles che spera di avere a disposizione una vettura in grado di lottare per la vittoria.

“La delusione è grande – ammette Leclerc. E’ da due/tre gare che dico che del campionato piloti non me ne frega niente, ero concentrato solo sul costruttori e abbiamo messo tutto in ordine per arrivare al secondo posto, ma non ho rimpianti. E’ meglio finire un anno così piuttosto che iniziarlo bene e poi faticare fino alla fine, e in gara abbiamo fatto uno step importante in avanti. C’è tanto da lavorare, spero di ritrovarmi in Bahrain con una base molto solida sulla quale possiamo partire per vincere”.