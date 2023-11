Formula 1 | Norris fiero del mondiale della McLaren

Gara un po’ più complicata del previsto quella della McLaren ad Abu Dhabi. Lando Norris è riuscito comunque a conquistare un buon quinto posto, quanto basta per tenere ancora più a distanza l’Aston Martin nella lotta al quarto posto del campionato costruttori. Il pilota inglese sperava di avere qualche decimo in più sul ritmo di oggi, quantomeno per poter dare fastidio a quelli davanti nella lotta al podio, ma non è stato così. C’è comunque grossa soddisfazione per come il team di Woking è riuscito a progredire nel corso di una stagione che era partita malissimo, ma grazie al lavoro di squadra è stata fatta una scalata che certamente farà scuola, dimostrando che anche che con un regolamento così stringente, sia tecnicamente che sotto l’aspetto finanziario, si può rimontare.

“Non avevamo il passo che volevamo – ammette Norris in mixed zone. Ci aspettavamo di essere più veloci ed è stata dura. Abbiamo perso tempo ai box ma come team siamo riusciti a fare ciò che volevamo, ossia battere l’Aston Martin nel campionato costruttori e da questo punto di vista sono contento, ma ci è mancato qualcosa oggi rispetto a ieri, forse piccoli dettagli come quel mezzo decimo a giro, non ce l’avevamo, ma siamo comunque fieri di ciò che abbiamo fatto quest’anno”.