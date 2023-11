Formula 1 | Mercedes, per Hamilton un anno lungo e difficile

Non si è conclusa certamente nel migliore dei modi la stagione di Lewis Hamilton, quantomeno a livello personale. Il campione della Mercedes infatti ha chiuso il Gran Premio di Abu Dhabi, appuntamento finale del 2023 con il nono posto, quanto basta comunque per permettere alla squadra di Brackley di assicurarsi la seconda posizione nel campionato costruttori. Un risultato sicuramente importante nella battaglia con la Ferrari, ma che non può accontentare una squadra in grado di vincere per tantissimi anni prima di cadere con il nuovo regolamento.

“Sono felice per il secondo posto costruttori conquistato dalla squadra – ha ammesso Hamilton. Tutti hanno fatto uno sforzo enorme, sia coloro che hanno lavorato in pista che i ragazzi e le ragazze delle fabbriche di Brackley e Brixworth. Non siamo però al livello sperato, perché vogliamo competere per il campionato e per vincere le gare, e in questo weekend abbiamo dimostrato che bisognerà lavorare molto duramente nel corso dell’inverno per tornare a quei livelli ed essere più forti l’anno prossimo. Spero che tutti in fabbrica siano contenti del risultato di oggi e ringrazio tutti per il duro lavoro di squadra di questa stagione, è stato un anno lungo e difficile per noi”.