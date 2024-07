Ferrari | Leclerc: “Forse a Spa soffriremo di più”

La Ferrari viene da una prestazione quantomeno sufficiente a Budapest, grazie al lavoro fatto a Maranello per rinforzare il nuovo fondo ed evitare che la SF-24 saltellasse più del dovuto. La pista magiara però è molto lenta rispetto a quella di Spa-Francorchamps, sede del Gran Premio del Belgio di questo fine settimana. Per questo motivo, Leclerc crede che la Scuderia di Maranello possa soffrire di più con i rimbalzi, dovuti al porpoising/bouncing. Il monegasco non vuole creare false speranze, ma se questo fenomeno dovesse venire meno, allora la monoposto potrà dire la sua.

“E’ difficile capire a che punto siamo rispetto agli altri – ha ammesso Leclerc. Probabilmente qui a Spa il problema dei saltellamenti sarà più evidente, e quindi potremmo faticare un po’ di più. In caso contrario, saremo in grado di lottare per posizioni importanti. In base però a quanto analizzato, non sarà un weekend facile per noi. Non siamo in grado di poter vincere per ora, quindi dovremo concentrarci solo su noi stessi e sul nostro lavoro. La McLaren ha fatto un passo in avanti enorme, sono sempre davanti a noi. Possiamo però essere in battaglia con la Mercedes, e bisogna perdere meno punti possibili da chi sta davanti per poi capitalizzare il tutto quando avremo i nuovi pezzi più avanti, ho fiducia”.

“Il nostro 2024 fino a questo momento è a due facce: la prima è stata molto positiva secondo me, specialmente perché siamo riusciti a massimizzare i risultati con la nostra vettura, poi però abbiamo fatto tanta fatica e non siamo riusciti a sfruttare al massimo il potenziale della macchina, specialmente da Barcellona in poi. Per questo motivo dunque siamo stati costretti a sperimentare di più in questa fase, perdendo punti”.