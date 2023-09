Ferrari | Leclerc credeva di essere sul podio a Suzuka

Il Gran Premio del Giappone di ieri ha vissuto anche degli attimi piuttosto confusionari. Perez, ritiratosi dopo dei molteplici danni causati alla gara degli altri e anche alla sua vettura, è rientrato in pista dopo tanti giri per scontare la penalità, in accordo con la FIA, così per non portarsela nel prossimo appuntamento in Qatar. Prima del primo ritiro, Perez girava molto lentamente in pista ed era stato doppiato da Verstappen e dalle due McLaren, poi è toccato a Leclerc, il quale ha visto una Red Bull davanti a lui rallentare molto, e credeva fosse quella di Max. Il pilota della Ferrari non aveva quindi ben chiaro quanto stesse accadendo in pista, e ha creduto di essere terzo e sul podio per gran parte della gara, salvo poi scoprire all’ultimo giro la realtà dei fatti, ossia il quarto posto.

“Ho visto una Red Bull fermarsi durante la Virtual Safety Car – ha ammesso Leclerc, citato da Racer.com. Non so cosa sia successo, pensavo che quella macchina non fosse più in gara, e credevo quindi di essere a podio fino all’ultimo giro, poi ho visto il tabellone ed ero quarto”.

A quel punto il monegasco ha comunque creduto in un problema dell’olandese, parlandone in mixed zone con i giornalisti presenti a Suzuka: “Dico, Verstappen ad un certo punto ha rallentato, no? Era in uscita di curva 14 e lo abbiamo superato tutti”.

E i colleghi gli hanno spiegato che fosse Perez, doppiato e in procinto di ritirarsi (per la prima volta): “Aaah, ok, giusto! Ecco cos’era! Pensavo che Max fosse fuori gara in quel momento. Niente, è stata una situazione un po’ confusa”.

