F1 | Norris: McLaren può arrivare davanti all’Aston Martin nel Mondiale costruttori

Lando Norris ritiene che la McLaren possa riprendere l’Aston Martin nel Mondiale costruttori, per una sfida che vale la quarta pizza finale nella classifica marche. L’inglese infatti, conscio delle ottime prestazioni raggiunte dalla squadra di Woking in questi ultimi appuntamenti, crede che insieme al compagno di squadra Oscar Piastri possano ottenere quei punti necessari per effettuare il sorpasso ai danni della scuderia di Lawrence Stroll che invece sta faticando molto a rimanere nei piani alti della classifica.

“Non pensavo fossero così vicini. Ma sì, se sono 49 punti, allora possiamo farcela – ha detto Norris, intervistato durante la press conference post gara di Suzuka – Non mancano molte gare. Sono sicuro che ce ne saranno un paio in cui l’Aston sarà un po’ più forte. Ma penso che il nostro vantaggio in questo momento rispetto a quasi tutte le squadre, tranne un paio, è che abbiamo due piloti che sono lassù in lotta per quelle posizioni e lottano per determinati punto. E non tutte le squadre li hanno in questo momento”.

Norris, continuando con la propria disamina, ha aggiunto: “Stiamo facendo buoni progressi e giornate come quella di oggi (ieri, ndr) lo dimostrano. Anche se ci saranno delle gare più difficili in arrivo e forse non così semplici come oggi, ma i progressi che abbiamo fatto in questa stagione sono stati davvero incredibili ai miei occhi pensando a dove eravamo. Sono orgoglioso della squadra e continueremo a spingere”.

