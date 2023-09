F1 | Alpine a punti con i due piloti ma Gasly mostra il dito medio alla squadra

L’Alpine non può certo godersi appieno la zona punto conquistata sia con Ocon che con Gasly nel Gran Premio del Giappone. La squadra francese ha infatti chiuso in nona e decima posizione, ma c’è un giallo culminato nel corso degli ultimi istanti di gara. I due piloti infatti sono stati protagonisti di uno scambio di posizioni proprio all’ultima curva, con Pierre che ha dovuto cedere il nono posto al compagno di squadra. Una decisione onestamente incomprensibile e che ha mandato su tutte le furie l’ex Red Bull, il quale non le ha mandate certo a dire al muretto con un gesto più che eloquente, ossia il dito medio.

“Innanzitutto è bello avere entrambe le vetture in zona punti – ha detto Ocon. La squadra ha ottimizzato la strategia e ci siamo comportati bene in pista. Abbiamo avuto una partenza difficile per via dell’incidente del primo giro e che avrebbe potuto tranquillamente porre fine alla nostra gara, ma siamo riusciti a recuperare bene, a gestire le gomme e fare dei buoni pit-stop per concludere la giornata in top dieci. Ci sono comunque tante cose da imparare, e puntiamo a un buon risultato in Qatar tra due settimane”.

“Essere in zona punti dopo il dodicesimo posto in qualifica è certamente un buon risultato – ha dichiarato Gasly. Credo di aver fatto un ottima gara sia con le medie che con le hard. Eravamo competitivi e vicini a Fernando, e passarlo sarebbe stato possibile. Ci sono delle cose da rivedere come squadra per capire come migliorare, perché durante la gara mi hanno detto che se avessero fatto l’undercut con Esteban per aiutare la sua gara, poi avremmo scambiato la posizione. Bene, all’ultimo giro mi è stato chiesto nuovamente di cedergliela, e lo hanno fatto più volte. Io sono partito davanti e le mie gomme alla fine erano più fresche, ma ne parleremo certamente internamente per capire come evitare simili situazioni in futuro”.