F1 | Red Bull, Verstappen: “Questa macchina non funziona, è tremenda”

Monaco – Sembrava che Max Verstappen avesse organizzato una mossa a sorpresa come ad Imola, nascondendosi nelle libere per poi sbaragliare la concorrenza e agguantare la pole. Per un attimo forse Max ci ha sperato: in Q1 e in Q2 i piloti in pista non si sono risparmiati – al termine della seconda sessione i primi quattro erano racchiusi in 93 millesimi – ma nel Q3 le cose iniziano a cambiare. Leclerc è già davanti col primo tentativo e l’olandese non riesce a tenere il passo, segnando il terzo tempo; ci riprova al secondo tentativo, dopo una incertezza alla Rascasse, ma tocca il muro alla Santa Devota ed è così costretto ad abortire il giro. Mancano ancora pochi secondi alla bandiera a scacchi e gli avversari continuano a migliorare: alla fine Max è sesto e dovrà ricostruire la sua gara da li, inseguendo il pole man, l’idolo di casa Charles Leclerc.

Verstappen: “La macchina non funziona, non posso fare di più”

“Vorrei invitare chiunque in questo paddock a guidare quella macchina e sfidarli ad essere più veloci di me: la vettura era tremenda. Io sto spingendo al limite, ma questa vettura è tremenda da guidare. Certo, ho commesso l’errore in curva uno, però potevo anche essere molto più indietro. Ho cercato di oltrepassare i limiti per tutto il weekend e di fare il miglior tempo possibile, cosa non facile. Questo weekend siamo dietro, ad Imola siamo riusciti a ribaltare in modo incredibile la situazione, mentre qui la macchina non funziona, non posso fare di più. Cerchiamo di fare del nostro meglio, ma dobbiamo accettare i limiti della macchina. Farò il meglio che posso senza fare stupidaggini, coglierò le opportunità anche se sono rare su questa pista”.