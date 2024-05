F1 | Red Bull, Verstappen in difficoltà: “E’ andata decisamente male”

Imola – Max Verstappen deve aver subito le scie negative del venerdì 17: l’olandese sembra infatti avere più feeling con le colline romagnole che con le curve dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. La RB20 sembra scivolosa e nervosa sul circuito di Imola; Verstappen ha più di una volta portato la vettura in ghiaia, in particolare alla Variante Alta e alle Acque Minerali. Non è la prima volta che il nome di Verstappen scompare dal “podio” del venerdì: Max è quinto nelle FP1 e settimo nella seconda sessione, ma pare che stavolta i problemi siano più profondi. Il tre volte campione del mondo è scontroso, nervoso in radio – così come riporta il nostro inviato dal paddock – e sembra forse non venire a capo di una Red Bull inspiegabile sul suolo italiano.

“E’ stata una giornata difficile. E’ davvero complicato riuscire a trovare il giusto bilanciamento e non mi sentivo a mio agio in macchina. Scivolavo ovunque ed era davvero facile perdere il controllo della vettura. Ci sono alcune cose che dobbiamo rivedere, le nostre performance non hanno soddisfatto le aspettative: oggi è andata decisamente male – ha ammesso il tre volte campione del mondo – inoltre abbiamo faticato sulla simulazione gara, per cui ci sono tante cose che dobbiamo rivedere se vogliamo essere competitivi in qualifica. Con Hamilton ho cercato di mantenere la calma, però non voglio parlarne troppo: non è un nostro problema. Oggi ci mancava il passo e sembra che gli altri abbiano fatto un passo avanti, ma sono ancora prove libere, vediamo cosa riusciamo a fare domani e come andrà il weekend”.