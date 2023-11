Ferrari | Clamoroso: Leclerc contro il muro nel giro di ricognizione

E’ clamoroso quello che è accaduto nel giro di ricognizione del Gran Premio del Brasile. Charles Leclerc ha perso il controllo della sua Ferrari, e a bassissima velocità è andato in testacoda, sbattendo contro il muro e di fatto ponendo fine alla sua gara ancor prima della partenza. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente del monegasco, ma stando al team radio e alle immagini televisive, le quali ci mostrano una fumata nel posteriore nel momento in cui la macchina si gira, si sospetta un problema idraulico. La gara adesso è ferma per una bandiera rossa per via di un incidente in partenza tra Albon e Magnussen, ma alla ripartenza purtroppo per i tifosi ferraristi non ci sarà Charles Leclerc.

