F1 | Wolff: “La gara di Russell in Olanda compromessa dal contatto con la Ferrari”

La Mercedes ha guadagnato 12 punti sulla Ferrari nell’ultima gara in Olanda, aiutata dal doppio zero di Leclerc e Hamilton. Tra i due team ci sono stati parecchi contatti ravvicinati, a cominciare dai due sorpassi del monegasco su Russell, fino alla speronata di Antonelli sempre su Charles. La lotta alle spalle della McLaren inarrivabile si fa sempre più serrata tra i due team rivali. Adesso si va a Monza, gara di casa della Scuderia, per un altro capitolo di questa entusiasmante lotta, purtroppo solo per il secondo posto.

“Arriviamo a Monza con l’obiettivo di vivere un weekend più costante e lineare rispetto a Zandvoort – ha detto Toto Wolff, team principal della Mercedes. In alcuni momenti abbiamo mostrato un buon passo, sufficiente per poter lottare per il podio. Partito dall’undicesima posizione, Kimi ha recuperato con solidità e, senza il contatto con Leclerc, avrebbe potuto mettere pressione ai piloti davanti nelle fasi finali. Anche la gara di George è stata compromessa da un incidente con la Ferrari, ma ha comunque svolto un ottimo lavoro chiudendo quarto e portando a casa punti preziosi, nonostante i danni rilevanti al fondo della vettura”.

“Il Gran Premio d’Italia rappresenta sempre un appuntamento speciale, con un’atmosfera unica. Per Kimi sarà la sua seconda gara di casa della stagione: un’emozione particolare, anche se sappiamo che resterà totalmente concentrato sul lavoro in pista. La lotta alle spalle della McLaren è molto serrata e sarà fondamentale dare il massimo per continuare a ridurre il distacco dal secondo posto nel mondiale costruttori”.