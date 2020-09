F1 | Williams, Russell e Latifi presentano il Mugello

Chiusa la parentesi Monza, con il toccante saluto alla famiglia Williams, George Russell e Nicholas Latifi sono pronti per affrontare il prossimo Gran Premio della Toscana Ferrari 1000, nono appuntamento di questo mondiale 2020 di Formula 1.

Gli alfieri della scuderia inglese sono pronti a massimizzare il potenziale di una FW43 che, almeno sulla carta, dovrebbe sposarsi con le caratteristiche dell’impianto toscano. Indicazioni importanti che arrivano dai piloti, ma che la squadra dovrà confermare nel corso delle prime libere di domani e nelle qualifiche di sabato pomeriggio.

“Sono davvero entusiasta di guidare al Mugello“, ha dichiarato George Russell. “Ci ho percorso qualche giro sei anni fa ed è una delle migliori piste al mondo. Sarà un week-end incredibilmente fisico e con velocità davvero elevate. La pista dovrebbe adattarsi alle caratteristiche della nostra vettura, ragion per cui speriamo in un buon week-end”.

Qui invece le valutazioni di Nicholas Latifi: “Il Mugello sarà una nuova esperienza per la Formula 1. Ho effettuato qui una giornata di test nel 2014, mentre l’unica corsa che ho disputato in questo impianto è stata nel 2012. Parliamo di un bel pò di tempo fa. Ritengo che sarà una pista abbastanza dura per le vetture attuali, viste le altissime velocità che verranno raggiunge e lo sforzo fisico che il collo dovrà affrontare. Non vedo l’ora di affrontare tutto questo e come team spingeremo al massimo per raccogliere il miglior risultato possibile. Vogliamo confermare i miglioramenti apportati nel corso della stagione”.