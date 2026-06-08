F1 GP Monaco | Red Bull, Verstappen tradito dalla power unit al via

Montecarlo – È terminata prima del previsto la gara di Max Verstappen. L’olandese è stato costretto ad abbandonare la gara a seguito di un problema alla power unit, rivelatosi allo scattare del semaforo verde, vanificando ogni speranza per il quattro volte campione del mondo olandese.

Eppure, quello di Monaco si stava rivelando essere uno dei migliori weekend per Verstappen, competitivo già dalle prime sessioni di prove libere. In qualifica le speranze erano alte, tanto da far pensare che l’olandese potesse addirittura agguantare la pole position. Sono solo quarantatré millesimi a separare la Red Bull dal tempo della pole di Kimi Antonelli, e si sa che il pilota italiano non ha brillato, finora, nelle partenze. Quella di Monaco è una gara che si decide in qualifica e un buono spunto al via avrebbe potuto assicurare la vittoria.

Non è andata così: al via Verstappen rilascia la frizione, ma il motore non risponde. Resta piantato sulla seconda piazzola in griglia, e fortunatamente tutti gli avversari riescono ad evitarlo. Max riesce a partire, ma la RB22 non può reggere l’intera distanza della gara, e lentamente si dirige ai box per il ritiro. I problemi erano già evidenti nel pre-gara, ma nulla avrebbe fatto presagire un esito del genere.

Verstappen: “Deludente lasciare Monaco senza punti”

Verstappen perde così una grande opportunità di conquistare il secondo podio della stagione, dopo quello conquistato a Montréal con Kimi Antonelli e Lewis Hamilton.

“Non sappiamo cosa sia successo oggi, ma pensiamo che il problema sia dovuto a un guasto al motore. Durante il giro di formazione sentivo che c’era qualcosa che non andava e la fase di pre-partenza è stata terribile. Non c’era alcuna costanza e poi, al via, il motore ha avuto un vuoto totale. Ho rilasciato la frizione, si è piantato tutto e non avevo potenza – ha spiegato Max – quando ho recuperato un po’ di cavalli, purtroppo la situazione era ormai compromessa, quindi ho dovuto riportare la vettura ai box lentamente. È stato un vero peccato per noi, perché fino a quel momento tutto stava andando davvero bene. Ci eravamo sentiti benissimo in macchina per tutto il fine settimana e andarcene con zero punti e finire la gara così, quando come squadra fai tutto alla perfezione, è ovviamente deludente”.

Anche il podio di Hadjar a rischio

Cocente delusione per il team Red Bull, che può però contare sulle penalità e su Isack Hadjar per salire comunque sul podio di Monaco. Il franco-algerino sale dalla quinta alla terza posizione grazie alle penalità inflitte a George Russell – drive through – e Pierre Gasly – 5 secondi per eccesso di velocità in pit-lane. Lo stesso Hadjar viene investigato dopo la premiazione, ma non ci sono conseguenze per Isack. Il rischio di perdere il podio, però, persiste: l’Alpine ha infatti presentato appello di revisione per la penalità inflitta a Gasly. Il podio di Monaco, quindi, non è ancora deciso.

“Emozioni contrastanti oggi, dato che Isack e la squadra hanno fatto un ottimo lavoro per portarlo sul podio, superando alcuni problemi tecnici sulla vettura, ma dall’altro lato del garage abbiamo perso subito la macchina di Max per un problema al motore. È dura da accettare, perché ha avuto un passo incredibile per tutto il fine settimana – ha detto Laurent Mekies, team principal della Red Bull, a fine gara – è frustrante perdere un bottino di punti così importante, ma fa parte del gioco e possiamo solo scusarci con lui. Per Isack è stata una battaglia davvero intensa in macchina, considerando il numero di problemi con cui ha dovuto fare i conti. È stata un’intensa battaglia anche per il team nel garage, che ha lavorato per mantenere in vita la sua vettura fino al traguardo. In questo contesto, salire sul podio è un risultato solido. La lezione più importante che ci portiamo via da Monaco è che la prestazione di base della vettura continua a migliorare”.