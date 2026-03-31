F1 | Ritiro Verstappen, Mekies fa chiarezza: “Dobbiamo dargli una macchina competitiva”

Il weekend di Suzuka ha scoperchiato un vaso di Pandora riguardante il futuro del pilota più rappresentativo della griglia attuale. Le indiscrezioni su un possibile ritiro anticipato di Max Verstappen dalla Formula 1 si stanno facendo sempre più insistenti, alimentate da un mix esplosivo di fattori: un regolamento tecnico che l’olandese digerisce a fatica e una Red Bull che, in questo avvio di 2026, fa fatica sotto ogni punto di vista.

Le voci hanno iniziato a circolare con forza dopo alcune indiscrezioni pubblicate dal quotidiano olandese De Telegraaf. La testata, storicamente molto vicina all’entourage del pilota, ha dipinto un quadro di profondo malessere. Non si tratterebbe solo di una questione di risultati, ma di una vera e propria disaffezione verso una categoria che Verstappen non riconosce più come la massima espressione del pilotaggio puro. Il malcontento per le nuove normative sulla gestione dell’energia e il peso delle vetture, che Max critica aspramente fin dai primi test, sembra aver raggiunto il punto di non ritorno.

La smentita della Red Bull e la visione di Laurent Mekies

Di fronte a uno scenario che vedrebbe la Formula 1 perdere il suo protagonista principale, la Red Bull ha cercato di gettare acqua sul fuoco. Laurent Mekies, oggi alla guida del team di Milton Keynes, è intervenuto per fare chiarezza sulla posizione ufficiale della squadra. Nonostante la crisi di risultati della RB22, il dirigente francese ha voluto smentire categoricamente l’esistenza di trattative o discussioni formali riguardanti la rescissione del contratto del campione del mondo.

L’ex Ferrari ha ricondotto tutto a una questione di competitività: secondo la sua visione, la frustrazione di Verstappen è il riflesso diretto delle difficoltà tecniche della macchina, più che un rifiuto totale del sistema Formula 1.

“Non stiamo minimamente affrontando simili argomenti in questo momento – ha detto Mekies. Siamo consapevoli di avere ancora parecchia strada da fare, ma sono fermamente convinto che, nel momento in cui riusciremo a mettergli a disposizione una monoposto rapida, l’umore di Max cambierà radicalmente. Poter contare su una vettura che gli permetta di spingere al limite e di fare realmente la differenza lo renderebbe un pilota decisamente più sereno. Questo, in tutta onestà, è l’unico vero tema centrale dei nostri attuali confronti tecnici”.

Il nodo contrattuale e le clausole d’uscita

Nonostante le rassicurazioni del team, la situazione contrattuale rimane un elemento di forte instabilità. Verstappen è legato alla Red Bull fino alla fine del 2028, ma è ormai risaputo che negli accordi moderni di questo livello esistono clausole legate alle prestazioni. Se la Red Bull non dovesse chiudere l’anno nelle prime due posizioni del campionato costruttori o se Max non dovesse occupare i vertici della classifica piloti, si aprirebbero scenari legali che permetterebbero una separazione consensuale o una rescissione unilaterale.

L’attuale avvio di stagione, che vede la Red Bull faticare nel centro gruppo, rende queste clausole tutt’altro che teoriche. La mancanza di velocità della RB22 impedisce a Verstappen di compensare con il talento le carenze del mezzo, costringendolo a gare di gestione della batteria e recupero energetico che mal si conciliano con il suo stile di guida aggressivo.

Le dichiarazioni rilasciate da Verstappen dopo le sessioni di Suzuka riflettono uno stato d’animo che va oltre la semplice rabbia agonistica. Il pilota appare svuotato, quasi rassegnato a una realtà tecnica che non lo stimola più. Il riferimento ai rischi legati alle nuove monoposto, come dimostrato dal bruttissimo incidente di Oliver Bearman, non ha fatto che aumentare la sua avversione per le attuali norme, già peraltro denunciate negli anni scorsi, ovvero all’apice dei suoi risultati. Per Verstappen, correre sta diventando un esercizio di calcolo elettrico piuttosto che una sfida di velocità.

“Ormai la frustrazione è un sentimento che ho superato, sono andato ben oltre – ha detto Max a Suzuka. Onestamente non saprei nemmeno quale termine utilizzare, fatico persino a trovare le parole giuste per descrivere come mi sento. Non riesco più a provare rabbia, delusione o quel senso di impotenza per ciò che sta succedendo in pista. Per il resto, conoscete perfettamente il mio pensiero e non credo ci sia bisogno di ribadirlo ogni volta. C’è però ancora molto su cui devo fare chiarezza dentro di me, a livello prettamente individuale”.

Queste parole descrivono un uomo che sta valutando seriamente se valga ancora la pena sottoporre il proprio fisico e la propria mente allo stress della Formula 1. Il suo interesse per altre categorie, come le gare GT3 o le competizioni di durata, è testimoniato dalla sua costante partecipazione ad eventi extra-F1, come la 4 ore del Nurburgring di due settimane fa. Per Max, il motorsport rimane una passione, ma la Formula 1 sta perdendo quel fattore “divertimento” che per lui è imprescindibile.

La pausa di aprile come spartiacque

La Formula 1 si avvia ora verso una sosta di un mese prima del Gran Premio di Miami. Sarà un periodo cruciale per capire se la Red Bull riuscirà a raddrizzare la stagione con gli aggiornamenti previsti e se Verstappen riuscirà a ritrovare le motivazioni necessarie. L’olandese ha già fatto capire che non passerà queste settimane a rimpiangere i risultati mancati, ma cercherà di staccare la spina e guardare oltre l’orizzonte dei Gran Premi.

“Dobbiamo ricordarci che la vita prosegue comunque – insiste Max. L’esistenza di una persona non può e non deve limitarsi esclusivamente alla Formula 1. Esistono molti altri percorsi e traguardi differenti che si possono decidere di raggiungere”.

La sfida per la FIA e per Liberty Media è ora quella di non perdere il loro uomo copertina. Verstappen è stato chiarissimo con chi gli faceva notare l’importanza della sua presenza per il sistema: “Affinché io resti, questo sport deve continuare a essere una fonte di divertimento”.