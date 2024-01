F1 | Horner: “E’ normale che Verstappen e Hamilton abbiano dei privilegi”

Il pilota più forte nella Formula 1 attuale è certamente Max Verstappen, tre volte campione del mondo dal 2021 ad oggi, il quale non ha avuto rivali negli ultimi 18 mesi almeno. Il confronto con il compagno di squadra in Red Bull, Sergio Perez, è stato certamente impietoso per il messicano, e molti tra appassionati e anche addetti ai lavori si sono chiesti più volte se i due avessero a disposizione la stessa vettura, o comunque un trattamento paritario. Christian Horner, team principal della squadra austriaca con sede a Milton Keynes, parlando al podcast Secrets of Success, parla dei privilegi che i piloti di punta hanno in una squadra, citando anche Hamilton, senza però mettere in secondo piano l’importanza del lavoro di gruppo.

“E’ inevitabile che ci siano alcuni privilegi – ha ammesso Horner. Max è arrivato da noi da adolescente e adesso è un campione del mondo, e credo che lo stesso valga per Hamilton, ora è il pilota di maggior successo di tutti i tempi. Avrà più influenza sul team rispetto al suo compagno di squadra, perché il valore che gli viene dato è significativamente più grande. Il tuo giocatore di punta ha un occhio di riguardo, ma fa sempre parte di un insieme, non ci sono spazi per una prima donna, perché in quel momento diventerebbe qualcosa di più grande della squadra. Non puoi ottenere quello che vuoi senza avere un team alle tue spalle e gli strumenti giusti per raggiungere il successo. Si deve trovare un equilibrio, essere rispettosi dello status raggiunto ma anche riconoscere che sei parte di una squadra, hai bisogno di tutti per poter fare la tua parte”.