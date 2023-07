F1 | Mercedes, Russell ultimo nelle libere: “Solo gomme usate nella seconda sessione”

Giornata diversa per la Mercedes a Budapest. Per via dell’Alternative Tyre Allocation, il nuovo format sperimentale di questo weekend che prevede due set di gomme in meno per ciascun pilota e l’utilizzo obbligatorio di hard in Q1, medie in Q2 e soft in Q3, ha stravolto un po’ il lavoro dei team. La squadra di Brackley ha di fatto usato per tutta la giornata un treno di gomme medie, criticando un po’ questo tipo di fine settimana, che ricordiamo, andrà in scena ancora un’altra volta nel corso di questa stagione. George Russell si è così piazzato ultimo, concentrandosi maggiormente sui long run.

ANALISI PROVE LIBERE

“Oggi abbiamo seguito un programma molto diverso rispetto a tutti gli altri, utilizzando solo un set di gomme a mescola media per tutto il tempo – ha detto Russell. Questo significa che abbiamo montato una gomma usata nella seconda sessione, quindi i tempi sul giro non sono una rappresentazione fedele del nostro ritmo. Sono sicuro che domani andremo meglio. Siamo concentrati su come migliorare e sappiamo che tendiamo a progredire man mano che il fine settimana prosegue. Abbiamo imparato alcune cose interessanti anche dalla sessione asciutta: stiamo lottando con un po’ con il grip generale e le gomme non sembravano essere nella finestra giusta sia con poco carburante che con il pieno. Dobbiamo capire perché sia andata così, ma queste sono cose difficili da valutare durante una sessione. Ci lavoreremo durante la notte; non è stata sicuramente la nostra giornata migliore, ma non è la prima volta che lo diciamo quest’anno”.