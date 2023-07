Formula 1 | Pirelli, scelte le mescole per Budapest e Spa

Pirelli ha comunicato la scelta delle mescole per il Gran Premio di Ungheria (21-23 luglio) e del Belgio (28-30 luglio). All’Hungaroring verranno utilizzate dei compount più morbidi rispetto all’anno scorso: la hard sarà infatti la C3, come media C4 e come soft la C5. A Spa-Francorchamps invece viene mantenuto lo stesso tris del 2022 con C2 come hard, C3 media e C4 soft. La gara belga si correrà dal 28 al 30 luglio. L’appuntamento di Budapest vedrà il debutto dell’Alternative Tyre Allocation (ATA), il formato di gestione degli pneumatici da asciutto durante le qualifiche che avrebbe dovuto essere utilizzato in occasione del Gran Premio dell’Emilia-Romagna, poi cancellato a causa del maltempo, e che sarà testato anche nel Gran Premio d’Italia del prossimo settembre.

L’ATA prevede che in ciascuna delle tre sessioni di qualifica sia obbligatorio utilizzare una sola tipologia di mescola: in Q1 la hard, in Q2 la media e in Q3 la soft. In questo modo, sarà possibile ridurre a 11 (tre hard, quattro medie e altrettante soft) il numero di set di pneumatici da asciutto forniti da Pirelli ad ogni monoposto, rispetto ai 13 dei fine settimana di gara tradizionale. Rimane invariato il numero di set di gomme da bagnato: quattro treni di intermedie e tre di full wet. Ogni pilota avrà a disposizione per la qualifica del sabato e la gara della domenica un totale di sette treni di pneumatici, di cui almeno uno per ciascuna delle mescole obbligatorie per la gara, come consuetudine hard e medie. Dei rimanenti quattro set a disposizione, uno verrà restituito dopo la prima sessione di prove libere, uno dopo la seconda e due dopo le PL3.