F1 | Schumacher sei volte vincitore in Canada con la Ferrari: nel 2019 il furto a Vettel

Il Gran Premio del Canada è giunto alla sua 53.ma edizione. La Ferrari torna in una delle piste nelle quali nell’ultimo ventennio ha trionfato di più, con Michael Schumacher assoluto protagonista con sei successi in Quebec sui sette totali conquistati in carriera. Il primo con la Rossa di Maranello arrivò nel 1997, in una gara caratterizzata dall’incidente di Jacques Villeneuve su Williams al Muro dei Campioni nel corso del secondo giro, e dal brutto incidente di Olivier Panis, con il francese all’epoca alla Prost fuori per diversi Gran Premi e sostituito dalla settimana successiva da Jarno Trulli, fino in quel momento alla Minardi.

Michael Schumacher a bordo della Ferrari F310B in Canada nel 1997

La Scuderia è poi tornata a vincere nel 2018 con Vettel, in un mondiale che sembrava aperto fino alla fine, e anche l’anno successivo il tedesco, già primo nel 2013 con la Red Bull, arrivò davanti a tutti dopo una bellissima battaglia con Hamilton, ma venne incredibilmente penalizzato con cinque secondi da scontare sul tempo di gara per un rientro, secondo i commissari della FIA, pericoloso dopo un taglio di chicane nella battaglia con Lewis. Una decisione che scatenò polemiche infinite e che ancora oggi fa gridare allo scandalo per lo scippo nei confronti del campione tedesco, all’epoca alla Ferrari.

Come dimenticare il primo successo di Villeneuve in Formula 1: nel 1978, il canadese trionfò nella gara di casa in quello che adesso è il tracciato a lui intitolato. Per Gilles la prima di sei vittorie in F1 e con la Ferrari, eguagliato proprio due settimane fa da Leclerc, pilota al quale viene spesso paragonato per le emozioni che crea in tanti tifosi della Rossa. Riuscirà il buon Charles a bissare il successo di Monte Carlo?

Il mai dimenticato Gilles Villeneuve

GP Canada, numeri e curiosità

5. I piloti che hanno conquistato la loro prima vittoria al Circuit Gilles Villeneuve di Montreal. Il primo fu proprio Gilles nel 1978, al volante della Ferrari 312 T3. Nel 1989 fu la volta di Thierry Boutsen, poi nel 1995 ci fu Jean Alesi, che vinse nel giorno del suo 31° compleanno con la Ferrari 412 T2. Nel 2007 a Montreal, Lewis Hamilton conquistò la prima delle sue 103 vittorie in Formula 1, nel weekend caratterizzato dal pauroso incidente capitato a Robert Kubica, che sullo stesso circuito l’anno dopo vinse per la prima e unica volta in carriera. L’ultimo pilota in ordine di tempo a centrare il successo numero uno in Canada è stato Daniel Ricciardo nel 2014.

63. I gradi sottozero registrati a Snag, un piccolo villaggio dello Yukon, il 3 febbraio 1947. Questa è la temperatura più bassa mai registrata in Canada e corrisponde a quella mediamente presente sul pianeta Marte.

1969. L’anno in cui nella camera 1472 del Queen Elizabeth Hotel, nel centro di Montreal, venne scritta da John Lennon e Yoko Ono l’inno contro la guerra Give Peace a Chance. Da allora quella stanza si chiama Lennon Suite e chi prenota ha diritto a indossare pigiami esattamente uguali a quelli di John e Yoko, consumare a letto la stessa colazione da loro ordinata e ricevere, al momento del check-out, una stampa con il testo della canzone.

24.000. I chilometri di lunghezza del Great Trail, già noto come Trans Canada Trail. Si tratta di un sistema di sentieri che attraversa tutta la nazione ed è ad oggi la più grande rete al mondo. L’idea di creare questo percorso è nata nel 1992 e la sua manutenzione è sostenuta da donazioni provenienti da individui, aziende, fondazioni e da tutti i livelli governativi.

Statistiche Ferrari in Canada

GP disputati: 51

Debutto: 1967 (C. Amon 6°)

Vittorie: 12 (23,53%)

Pole position: 8 (15,69%)

Giri più veloci: 9 (17,65%)

Podi totali: 36 (23,53%)

Statistiche Ferrari in Formula 1

GP disputati: 1082

Stagioni in F1: 75

Debutto: Monaco 1950 (A. Ascari 2°; R. Sommer 4°; L. Villoresi rit)

Vittorie: 245 (22,64%)

Pole position: 250 (23,10%)

Giri più veloci: 261 (24,12%)

Podi totali: 816 (25,14%)