F1 | Mercedes in Canada con la nuova ala anteriore per Hamilton e Russell

Il divario tra la Mercedes e i tre top team è ancora molto ampio, e a meno di clamorosi colpi di scena, Hamilton e Russell non riusciranno a lottare per il podio nemmeno in Canada. Nonostante queste evidenze, il team principal Toto Wolff è contento dei progressi fatti sulla W15, seppur non appunto evidenti in termini di risultati in pista. La monoposto nero/argentata è chiaramente la quarta forza del mondiale in questo momento, ma l’austriaco sta cercando di mettere in evidenza le cose positive.

“Abbiamo avuto un fine settimana incoraggiante a Monaco – ha detto Toto. Stiamo continuando a fare notevoli progressi con la monoposto, migliorandone il bilanciamento generale e facendo un passo avanti verso chi ci precede. Questi miglioramenti non si vedono ancora in termini di posizioni, ma sappiamo che continuando così, riusciremo a colmare il divario rispetto alle vetture più veloci, lo faremo a tempo debito. Entrambi i piloti avranno l’ala anteriore aggiornata in Canada, oltre ad altri elementi di sviluppo per questo weekend”.

“Abbiamo visto un piccolo guadagno di tempo sul giro nelle strade strette del Principato, e dovrebbe offrire maggiori vantaggi sui prossimi circuiti. Detto questo, il quadro in testa al gruppo è incredibilmente competitivo. Dovremo continuare a lavorare duro e diligentemente per inserirci nella mischia. Il circuito Gilles Villeneuve è una pista bellissima: offre un mix di curve lente e rettilinei ad alta velocità che rendono le gare fantastiche. Ci fa sempre piacere tornare a Montreal e abbiamo vissuto molti bei momenti su questo tracciato nel corso degli anni, e speriamo di poterne aggiungere altri in questo fine settimana”.