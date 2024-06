F1 | Racing Bulls, Tsunoda con l’obiettivo zona punti a Montreal

Il campionato della Racing Bulls è fino a questo momento positivo. La squadra di Faenza ha conquistato 24 punti su otto gare disputate, contro i 25 dello scorso anno nell’arco di tutto il mondiale. La monoposto quindi, la VCARB01 è sicuramente un’evoluzione importante di quella vista nel 2023, ma c’è anche l’ottimo inizio di Yuki Tsunoda, gran protagonista nel primo terzo di questa stagione, ma ancora a secco di risultati positivi in Canada dal 2021 ad oggi. Dall’altra parte abbiamo Daniel Ricciardo, il quale è alla ricerca di riscatto, troppo poco il bel risultato della Sprint di Miami su otto eventi.

“Amo Montréal, la città, la pista, sono davvero contento di tornarci – ha detto Ricciardo. È un posto che porto nel cuore, con dei ricordi speciali: quest’anno saranno dieci anni dalla mia prima vittoria in Formula 1 su questa pista. Naturalmente, l’anno scorso non ho avuto modo di correre qui, quindi sono più che pronto a vivere un buon weekend e a conquistare altri punti in classifica. Sciroppo d’acero, Poutine e bei momenti!”.

“Non vedo l’ora di andare in Canada, prima di tutto perché amo Montréal – ha dichiarato Tsunoda. Trascorrerò lì un paio di giorni con alcuni amici prima della gara. Per quanto mi piaccia la pista, non ho mai ottenuto punti, quindi questo è sicuramente il mio obiettivo numero uno per questo fine settimana. Due settimane fa sono riuscito a segnare punti a Monaco per la prima volta, quindi mi piacerebbe farlo in un altro circuito dove non ci sono ancora riuscito. La squadra sta lavorando molto bene al momento, siamo molto più affiatati, quindi dobbiamo solo continuare a concentrarci su noi stessi e spingere al massimo per ottenere la Q3 sabato e altri punti domenica”.