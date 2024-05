F1 | Red Bull-Perez, ancora distanza sulla durata del nuovo contratto

F1 Red Bull Perez – Proseguo in modo fitto i dialoghi tra Sergio Perez e la Red Bull per il nuovo contratto che sulla carta dovrebbe legare il messicano alla scuderia campione del mondo dalla fine di questo campionato.

Secondo quanto dichiarato da Luis Manuel “Chacho” López, giornalista di Fox Sports e vicino all’ambiente del pilota nativo di Guadalajara, i dialoghi tra le due parti sarebbero arrivati ad un punto “morto” a causa di una forte divergenza relativa agli anni di contratto. Red Bull, infatti, non vorrebbe legarsi per lungo tempo a Perez, aspetto che avrebbe portato la dirigenza a offrire un accordo annuale fino alla fine del 2025, così da avere le mani “libere” in vista della rivoluzione aerodinamica e tecnica in programma tra due anni.

Perez-Red Bull in stand-by, Audi e Sainz alla finestra

Una situazione non gradita a “Checo” che invece punterebbe ad contratto pluriennale su base almeno 2+1 (Perez gradirebbe una situazione di stabilità almeno fino al 2026). Una divergenza di vedute che attualmente starebbe bloccando la firma del messicano, pronto comunque a sedersi ad un tavolo per trovare un punto d’incontro con lo staff dirigenziale capitanato da Christian Horner, principale sponsor dell’ex Racing Point, ed Helmut Marko.

Da questa mossa, con ogni probabilità, dipenderà anche il futuro di Audi e Carlos Sainz: se il portacolori della Red Bull dovesse clamorosamente lasciare la squadra a fine campionato, lo spagnolo sarebbe pronto ad approfittare del sedile “vacante”, garantendosi quindi un progetto gradito e probabilmente di vertice almeno fino al 2026, anno in cui debutterà la tanto chiacchierata power unit della RB Power Train.

Perez, invece, avrebbe nella rosa di possibilità la Casa dei Quattro Anelli, in cerca di un profilo esperto per il debutto in Formula 1. In questo caso il duello sarebbe con Esteban Ocon (anche se il francese sembra sempre più vicino alla Haas) e Pierre Gasly, pronti a scappare dal “caos” Alpine. Seguiranno sicuramente ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.

