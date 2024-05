Formula 1 | Leclerc, obiettivo vittoria a Monaco

Formula 1 Ferrari Leclerc – Obiettivo vittoria per Charles Leclerc nel prossimo Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Dopo il terzo posto ottenuto ad Imola, tra l’altro con un pizzico di amaro in bocca, il monegasco vuole inseguire il successo nel week-end di casa, il quale si è sempre rivelato ostico da quando corre per la Ferrari. Nel 2021, infatti, dopo aver ottenuto la pole position in qualifica, Leclerc fu costretto ad alzare bandiera bianca per un problema meccanico provocato da un’incidente avvenuto nella stessa sessione ufficiale del giorno prima (Charles andò a sbattere alle Piscine esproprio nell’ultimo tentativo di attacco al tempo).

Stesso epilogo ma con modi differenti nel 2022, quando – scattato sempre dalla prima piazzola – fu costretto ad abdicare a causa della pioggia e di diversi errori di strategia commessi dal muretto box. Insomma un background complesso che il portacolori della Ferrari intende scacciare questo fine settimana, dove si attende un grande equilibrio nelle zone di vertice della classifica.

Leclerc e il momento di scacciare la maledizione Monaco

“Il mio inizio di stagione è stato decisamente migliorare rispetto a quello del 2023, anche se ad Imola non abbiamo vinto. In compenso, però, abbiamo ottenuto i punti che speravamo di portare a casa. Proverò sicuramente a raggiungere l’obiettivo a Monte Carlo, anche perchè parliamo del mio week-end preferito in assoluto. Adoro spingere al massimo su quelle strade. La qualifica sarà fondamentale, come sempre, e a noi piloti piace così”.